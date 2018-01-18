تصنيف الفيفا.. منتخب فلسطين يحقق إنجازا تاريخيا

حقق منتخب فلسطين لكرة القدم، إنجازا تاريخيا جديدا في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، بصعوده للمركز الـ75 عالميا، ليكون الأفضل في تاريخه.

وبدأ المنتخب الفلسطيني الشهر الماضي بتحقيق صعود ملحوظ، كان الأفضل له في تاريخه بصعوده للمركز الـ80 عالميا، إلا أنه كسر هذا الرقم الشهر الجاري وتقدم للمركز الـ75 على سلم "الفيفا"، كما أصبح ترتيبه السابع في تصنيف المنتخبات الآسيوية.

على الصعيد العالمي، لم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغيير يذكر، وحافظ منتخب ألمانيا على الصدارة، وجاء ثانيا منتخب البرازيل، وثالثا البرتغال، وحل رابعا منتخب الأرجنتين، وحافظ منتخب بلجيكا على مركزه الخامس.

عربيا، واصل منتخب تونس صدارته للمنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ24 عالميا، وحل المنتخب المصري في المركز الثاني بالمركز الـ30، وحافظ المنتخب المغربي على مركز الثالث عربيا والـ39 عالميا، وأصبح منتخب الجزائر في المركز الـ57 عالميا، وجاء خامسا منتخب السعودية وتراجع للمركز الـ65 عالميا.

المصدر: معا الإخبارية

فادي سيمير