ميسي يودع رونالدينيو برسالة مؤثرة

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مدى حزنه الشديد عقب إعلان الأسطورة البرازيلي رونالدينيو وزميله السابق في برشلونة اعتزاله رسميا كرة القدم.

ونشر ميسي رسالة مؤثرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

شكر فيها زميله السابق وعبر عن امتنانه له لمساعدته على الظهور مع الفريق الأول لبرشلونة وكتب قائلا: "كما قلت دائما، لقد تعلمت الكثير منك، سأكون ممتنا لك دائما لأنك جعلت الأمور سهلة بالنسبة لي عندما انضممت للفريق الأول".

وأضاف: "لقد كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتقاسم أشياء كثيرة معك، أنا سعيد بتلك اللحظات، لقد كنت نجماً داخل الملعب وشخصاً رائعاً خارجه".

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وختم ليو بيانه بالقول : "على الرغم من أنك قررت الاعتزال، إلا أن كرة القدم لن تنسى ابتسامتك أبداً، كل التوفيق روني".

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