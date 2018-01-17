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الماتادور فيرنانديز يتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

الرياضة

الماتادور فيرنانديز يتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد
Sputnik Владимир Песня
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تصدر بطل العالم الإسباني خافيير فيرنانديز (25 عاما)، مسابقة البرنامج القصير بفئة الفردي، في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، التي انطلقت في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء.

واحتل فرنانديز المركز الأول برصيد (103,82) نقطة، فيما جاء الروسي دميتري ألييف في المركز الثاني برصيد (91,33) نقطة.

وفي المركز الثالث حل اللاتفي دينيس فاسيليف بعد جمعه (85.11) نقطة، وجاء الروسي الآخر ميخائيل كوليادا رابعا برصيد (83.41).

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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