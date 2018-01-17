الماتادور فيرنانديز يتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

تصدر بطل العالم الإسباني خافيير فيرنانديز (25 عاما)، مسابقة البرنامج القصير بفئة الفردي، في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، التي انطلقت في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء.

واحتل فرنانديز المركز الأول برصيد (103,82) نقطة، فيما جاء الروسي دميتري ألييف في المركز الثاني برصيد (91,33) نقطة.

Big score for @javierfernandez, and he vaults into first place with three skaters left. #EuroFigurepic.twitter.com/gU6PvRAEPV — icenetwork (@icenetwork) January 17, 2018

وفي المركز الثالث حل اللاتفي دينيس فاسيليف بعد جمعه (85.11) نقطة، وجاء الروسي الآخر ميخائيل كوليادا رابعا برصيد (83.41).

Шнурок в помощь: фигурист Алиев уступает только Фернандесу на чемпионате Европы https://t.co/xqB51Tl5nkpic.twitter.com/VxRRe72P6B — Р-Спорт (@rsportru) January 17, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر