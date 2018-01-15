مدرب ليستر يعلن أن قيمة انتقال رياض محرز تفوق الـ100 مليون

أعلن الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم قبل الماضي أن قيمة جناحه الدولي الجزائري رياض محرز قدّرت بمليون جنيه استرليني (112 مليون يورو).

وأضاف: "إنها مجرد تكهنات ولا يمكننا الرد على كل ما يشاع، وربما أن قيمته لا تزال أكثر من 100 مليون جنيه. دائما الأمر نفسه مع رياض. إنها مجرد شائعات، وتكهنات".

"يمكننا أن نرى أن رياض يبتسم، ويستمتع بالعروض التي يقدمها ويحب زملاءه، والأمر ذاته في التدريب".

وكان محرز قد طلب من إدارة فريقه إتاحة رحيله في الصيف الماضي، بيد أن "الثعالب" تلقوا عرضا رسميا واحدا فقط بقيمة 32 مليون جنيه استرليني من روما الإيطالي، وهو أقل بكثير من تقييمهم للدولي الجزائري.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير