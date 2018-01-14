سانت إيتيان يهزم تولوز بثنائية في "الليغ 1"

تغلب نادي سانت إيتيان على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب "جيوفروى جيشار" اليوم في إطار منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض، السلوفيني روبير بيريتش من ضربة جزاء، والسنغالي حسن ديوسي في الدقيقتين (46 و86).

ورفع سانت إيتيان رصيده بهذه النتيجة إلى 23 نقطة في المركز الـ14، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط، بينما تجمد رصيد تولوز عند 19 نقطة في المركز الـ18.

وتختتم مساء اليوم مباريات المرحلة الـ20 بمواجهة نانت وضيفه باريس سان جيرمان متصدر "الليغ 1".

المصدر: RT

عمر بيكضاض