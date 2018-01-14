 
مباشر
عاجل
محمود عباس: لن نقبل أي إملاءات من أحد لا ترامب ولا من غيره

بورنموث يقلب الطاولة على آرسنال في البريمير ليغ

الرياضة

بورنموث يقلب الطاولة على آرسنال في البريمير ليغ
Reuters Dylan Martinez
بورنموث يهزم آرسنال في البريمير ليغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqq0

حوّل نادي بورنموث تأخره بهدف أمام ضيفه آرسنال إلى فوز بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وكان الضيوف سباقين في افتتاح باب التسجيل بواسطة الإسباني هيكتور بيليرين، في الدقيقة (52)، قبل أن يرد بورنموث بقوة وبهدفين متتاليين أحرزهما كاليوم ويلسون، و جوردان إيب في الدقيقتين (70 و74).

وارتقى بورنموث بهذا الفوز إلى المركز الـ14 مؤقتا في سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 24 نقطة فيما بقي آرسنال في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أروبا.

المصدر:GOAL24 

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة