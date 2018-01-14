بورنموث يقلب الطاولة على آرسنال في البريمير ليغ

حوّل نادي بورنموث تأخره بهدف أمام ضيفه آرسنال إلى فوز بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وكان الضيوف سباقين في افتتاح باب التسجيل بواسطة الإسباني هيكتور بيليرين، في الدقيقة (52)، قبل أن يرد بورنموث بقوة وبهدفين متتاليين أحرزهما كاليوم ويلسون، و جوردان إيب في الدقيقتين (70 و74).

وارتقى بورنموث بهذا الفوز إلى المركز الـ14 مؤقتا في سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 24 نقطة فيما بقي آرسنال في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أروبا.

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض