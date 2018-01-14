المغرب يهزم موريتانيا برباعية في افتتاح "الشان"

تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الموريتاني (4-0)، في اللقاء الذي أقيم أمس، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان).

وانتظر المنتخب المغربي حتى الدقيقة (66) ليفتتح باب التسجيل بواسطة المهاجم أيوب الكعبي، ثم أضاف إسماعيل الحداد الهدف الثاني بحلول الدقيقة (72)، قبل أن يعود أيوب الكعبي ويسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لأسود الأطلس في الدقيقة (79). وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اختتم المهاجم أشرف بنشرقي الرباعية المغربية، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز انفرد المنتخب المغربي مؤقتا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن هذه المجموعة، وتجمع المنتخب السوداني بنظيره الغيني في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، تقام في 4 ملاعب، في 4 مدن مغربية وهي، الدار البيضاء، ومراكش، وأغادير، وطنجة، في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى الرابع من فبراير/شباط المقبل.

المصدر: RT

عمر بيكضاض