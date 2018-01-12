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كأس إسبانيا.. ميسي ينضم إلى قائمة العظماء الـ10 وفالفيردي يعادل رقم غوارديولا

الرياضة

كأس إسبانيا.. ميسي ينضم إلى قائمة العظماء الـ10 وفالفيردي يعادل رقم غوارديولا
Reuters Albert Gea
كأس إسبانيا.. ميسي ينضم إلى قائمة العظماء الـ10 وفالفيردي يعادل رقم غوارديولا
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انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس إسبانيا، بعدما أحرز ثنائية في فوز برشلونة أمس، على ضيفه سلتا فيغو (5-0)، في إياب ثمن نهائي المسابقة.

ورفع ميسي، الذي ساهم في تسجيل فريقه 24 هدفا في آخر 14 مباراة، في كأس ملك إسبانيا، رفع رصيده إلى 46 هدفا في مسابقة كأس إسبانيا، ليحتل المركز العاشر في قائمة أفضل هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدف واحد عن سيزار صاحب المركز التاسع، وهدفين عن سانتيلانا الثامن، وبفارق ثلاثة أهداف عن بوشكاش، ووكوبالا، صاحبا المركزين السابع والسادس على الترتيب، بينما يتصدر تيلمو زارا، القائمة برصيد 81 هدفا.

ويقدم البرغوث كعادته مستويات رائعة هذا الموسم مع البلوغرانا، إذ سجل 22 هدفا في 27 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات.

فالفيردي يعادل رقم غوارديولا ويهدد عرش إنريكي

بقيادته برشلونة للفوز على سلتا فيغو أمس، يكون المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، قد سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الكتالوني، بعدما وصل للمباراة رقم 28 مع برشلونة، دون هزيمة، ليعادل بذلك رقم بيب جوارديولا الذي حقق نفس الإنجاز سابقا.

وسيسعى فالفيردي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم مع البارسا في المباريات المقبلة، من أجل الوصول إلى الرقم القياسي الذي يملكه لويس إنريكي، المدرب السابق للنادي الكتالوني، الذي وصل لـ39 مباراة دون هزيمة في موسم 2015/2016.

تجدر الإشارة إلى أن فالفيردي تولى العارضة الفنية لنادي برشلونة مطلع الموسم الحالي.

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المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض

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