جماهير برشلونة تضع يدها على قلبها خوفا على نجمها

تنتظر جماهير فريق برشلونة لكرة القدم بترقب وخوف، إصدار بيان رسمي من إدارة النادي، لتأكيد أونفي تجدد إصابة نجم الفريق الكتالوني، الفرنسي عثمان ديمبلي.

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية فإن النجم الفرنسي الصاعد، أثار المخاوف حول تجدد إصابته، أمس، عقب نهاية مواجهة برشلونة وسلتا فيغو (5-0)، في إياب ثمن نهائي كأس إسبانيا، على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة "آس" أن ديمبلي، توجه مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس، بعد نهاية اللقاء، ويده تمسك العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، التي أصيب فيها من قبل، وعلى وجهه علامات القلق، ما يوحي بأنه يعاني من إصابة جديدة.

إقرأ المزيد

ورغم أن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، قلل من شأن هذه التكهنات،إلا أن جماهير برشلونة تضع يدها على قلبها في انتظار بيان رسمي ينفي تجدد إصابة اللاعب الشاب.

إقرأ المزيد

وكان ديمبلي، الذي انضم للبارسا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 105 ملايين يورو، قد تعرض للإصابة، في لقاء برشلونة أمام خيتافي في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوري الإسباني، وخضع لجراحة على إثرها، ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود مطلع الشهر الحالي للمشاركة مع البلوغرانا بعد تعافيه.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض