تسيسكا موسكو يمطر سلة ميلانو في "يوروبا ليغ"

ألحق تسيسكا موسكو هزيمة ساحقة بفريق إمبوريو أرماني ميلانو الإيطالي، في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وسيطر الفريق الروسي على مجريات اللقاء بشكل كامل من ألفه إلى يائه، وحسم نتيجته لصالحه، بفارق 26 نقطة، (107-81) نقطة، بواقع:(23-15، 27-21، 27-25، 30-20).

واستعاد تسيسكا موسكو، بذلك، توازنه بعد هزيمته أمام برشلونة الإسباني، في الجولة الماضية، ويتصدر الترتيب العام لقائمة المجموعة، المؤلفة من 16 ناديا، برصيد 30 نقطة.

بينما في المقابل، يشغل إمبوريو أرماني ميلانو المركز الخامس عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري "يوروبا ليغ"، برصيد 20 نقطة فقط.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي