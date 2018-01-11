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كلوزه: كأس العالم 2018 ستكون بطولة عالمية رائعة

11 يناير 2018 | 15:35 GMT
كلوزه: كأس العالم 2018 ستكون بطولة عالمية رائعة
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Kai Pfaffenbach / Reuters

صرح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، برصيد 16 هدفا، الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، بأن كأس العالم 2018، في روسيا، سيكون بطولة عالمية رائعة.

وقال كلوزه في حديث لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، "FIFA.com": مونديال روسيا 2018، سيكون حدثا مميزا للغاية.. عشنا ذلك من قبل في كأس القارات، حيث سادت أجواء جيدة في الملاعب التي استقبلت الكثير من الجماهير المتحمسة.. ستكون بطولة عالمية رائعة".

وأشار المهاجم الدولي الألماني المعتزل، إلى أن كأس العالم تمثل دائما حدثا مميزا لا يمكن وصفه. وهو أمر رائع، خاصة إذا تمكن المرء من الفوز بشيء في نهاية المطاف "لهذا أنا سعيد للغاية بأنني توجت باللقب العالمي في مونديال 2014، ذلك لأننا كنا دائما قريبين من تحقيق هذا الإنجاز. ففي نسخة 2002 وصلنا إلى النهائي، وبعد ذلك بلغنا الدور نصف النهائي في مناسبتين".

وفي رده على سؤال حول إمكانية المنتخب الألماني في الدفاع عن لقب بطل العالم في مونديال 2018، أجاب كلوزه قائلا: "بإمكاننا الذهاب بعيدا، لكن يتعين علينا أن نطور من جديد تلك الروح الجماعية. تملك ألمانيا مواهب متميزة ولاعبين رائعين يتمتعون بجودة كروية عالية، لكن يجب عليها تأكيد ذلك في الوقت المناسب على أرض الملعب. كنت دائما أحتفظ في ذهني بهذه النزعة الجماعية، بالنسبة لي، يأتي الفريق دائما في المقدمة. وإذا قدم كل لاعب الأداء المطلوب منه، سينعكس ذلك بشكل مفيد جدا على الفريق".

وأشار الألماني إلى أنه في كل بطولة لكأس العالم، يكون هناك فريق، يقال عنه إنه يلعب جيدا، ثم يحدث أمر ما. من الوارد حدوث أشياء تؤدي بفريق إلى التغلب على منتخبات كبرى أيضا.

وقال كلوزه حول اللاعبين، الذين سيتركون بصمتهم في بطولة العالم: "إنهم غالبا نفس اللاعبين، مثل النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. لكن يمتلك كل منتخب لاعبين مميزين. ربما ليسوا دائما تلك الأسماء الكبيرة المعروفة، إلا أنهم لاعبون في غاية الأهمية بالنسبة لفرقهم. ويتعين على المرء تصنيفهم جيدا والتعرف عليهم".

يذكر أن ميروسلاف كلوزه (39 عاما)، توج مع المنتخب الألماني بلقب بطل مونديال البرازيل 2014، وأصبح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم، برصيد 16 هدفا، محطما رقم المهاجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة".

ودافع كلوزه عن ألوان المانشافت الألماني، في 137 مباراة دولية، أحرز خلالها 71 هدفا، منها 24 مواجهة ضمن كأس العالم، وحقق معه العديد من الألقاب والجوائز الجماعية والفردية، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية في العام 2016، وتولى بعد ذلك، مهمة تدريب مهاجمي منتخب ألمانيا.

المصدر: "FIFA.com"

نايف الكوردي

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