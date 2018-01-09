ماكاروفا تودع بطولة سيدني للتنس مبكرا

ودعت الروسية يكاترينا ماكاروفا منافسات بطولة سيدني الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، مبكرا، إثر خسارتها في الدور الثاني أمام التشيكية باربورا ستريكوفا.

ولم تجد اللاعبة الروسية إيقاعها المعتاد، أمام صلابة وقوة منافستها التشيكية، لتخسر المباراة بمجموعتين نظيفتين، بواقع (4-6 و1-6).

وتواجه ستريكوفا في الدور ربع النهائي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، الأسترالية شليه بارتي بمواطنتها إيلين بيريس.

وخرجت الروسية الأخرى يلينا فيسنينا من الدور الثاني أيضا، إثر خسارتها أمام السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-4 و6-4).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض