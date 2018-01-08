شارابوفا تعود إلى قائمة الـ 50

عادت الروسية ماريا شارابوفا إلى نادي الـ 50 الأوائل في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر، اليوم الاثنين، بينما تتصدر الرومانية سيمونا هاليب القائمة.

وتقدمت الحسناء ماريا شارابوفا، عقب عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء، بعد غياب دام 14 شهرا، لإيقافها بسبب خرق قواعد المنشطات، تقدمت 12 مركزا، لتقفز من المركز الـ 59 إلى 47.

بينما صعدت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي من المرتبة الثالثة إلى مركز الوصافة على حساب النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو.

وفيما يلي قائمة اللاعبات الـ 10 الأوائل في التصنيف الجديد:

1- الرومانية سيمونا هاليب – (6425) نقطة

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي – (6095)

3- الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو – (6005)

4- الأوكرانية يلينا سفيتولينا – (5785)

5- الأمريكية فينوس وليامز – (5567)

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا – (5445)

7- اللاتفية يلينا أوستابينكو – (4901)

8- الفرنسية كارولين غارسيا – (4385)

9- البريطانية يوهانا كونتا – (3600)

10- الفرنسية كريستينا – (3258) نقطة.

المصدر: "tennis.com"

نايف الكوردي