بالفيديو.. الحرب الكلامية تشتعل بين مورينيو وكونتي

واصل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الحرب الكلامية مع جوزيه مورينيو، ووصف مدرب مانشستر يونايتد بأنه "تافه"، أمس السبت.

وأدلى مورينيو بتعليق موجه خلال الأسبوع الماضي حول التلاعب بنتائج المباريات في إشارة لإيقاف كونتي أربعة أشهر في موسم 2012-2013 لعدم إبلاغه عن حدوث تلاعب في نتائج مباريات فريقه السابق سيينا. وبرأت المحكمة كونتي فيما بعد من ارتكاب أي مخالفة.

وقال كونتي بعد التعادل بدون أهداف مع نوريتش سيتي المنتمي للدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي: "عندما تحاول إهانة شخص خاصة وأنت تعلم جيدا حقيقة ما حدث وتأكيد المحكمة براءتي فهذا يعني أنك تافه.."لكنها ليست المرة الأولى.. فعل ذلك في الماضي وسيواصل ذلك في المستقبل".

ولم تجمع مورينيو وكونتي أي صداقة من قبل لكن علاقتهما ساءت الأسبوع الماضي بعدما تحدث مورينيو عن أن بعض المدربين يتصرفون "مثل المهرجين" أثناء المباريات وهو ما اعتبر إشارة إلى كونتي ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

وردا على ذلك اتهم كونتي مدرب تشيلسي، نظيره البرتغالي مورينيو "بالخرف"، وردّ مورينيو بأنّه "لم يذكر أسماء معيّنة".

وقال كونتي: "هذه طريقته وهي ليست مفاجأة.. كلنا نعرفه.. الحياة ستستمر ولن يسبب لي قلقا".

المصدر: رويترز

فادي سيمير