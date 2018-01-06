السيتي يقلب الطاولة على بيرنلي في كأس الاتحاد

قلب مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تأخره أمام بيرنلي 0-1 في الشوط الأول لمباراتهما في الدور الثالث من كأس إنجلترا، فوزا كبيرا بنتيجة 4-1، اليوم السبت.

وتأخر سيتي الذي لم يخسر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بهدف لآشلي بارنز في (د.25).

ولم يتمكن سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الوقت المتبقي من الشوط الأول من اختراق دفاع بيرنلي، رغم الضغط الكبير الذي قام به لاعبوه ومعظمهم من الأساسيين.

إلا أن السيتي قلب المباراة بعد مرور نحو عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، فسجل هدفين على التوالي عبر سيرجيو أغويرو (د.56 58) وليروي سانيه في (د.71) وبرناردو سيلفا في (د.82).

المصدر: وكالات

فادي سيمير