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تورينو يضرب بولونيا بثلاثية نظيفة في "الكالتشيو"

الرياضة

تورينو يضرب بولونيا بثلاثية نظيفة في
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تورينو يضرب بولونيا بثلاثية نظيفة
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استعاد تورينو، نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بفوزه 3-0، على بولونيا، اليوم السبت، في المرحلة العشرين من "الكالتشيو".

أنهى تورينو الشوط الأول لصالحه، بهدف نظيف، سجله لورنزو دي سيلفستري في (د.38)، وفي الشوط الثاني، أضاف مباي نيانج وياجو فالكي، هدفين لصاحب الأرض في (د.53 و85)، وأهدر إيريك بولغر، ضربة جزاء لبولونيا في (د.50).

وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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