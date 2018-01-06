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خيمكي يتغلب على بامبيرغ الألماني في الدوري الأوروبي

الرياضة

خيمكي يتغلب على بامبيرغ الألماني في الدوري الأوروبي
Sputnik Алексей Филиппов
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تغلب خيمكي الروسي على مضيفه بامبيرغ الألماني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة السلة، أمس الجمعة.

وتمكن فريق خيمكي من قلب تأخره بنقطتين في نهاية الشوط الأول، إلى فوز بفارق 4 نقاط باللقاء، بواقع (74-70)، وبتفاصيل أشواط : (26-26، 14-16، 16-16، 18-12).

وكان أفضل لاعب في المباراة نجم كرة السلة الروسي أليكسي شفيد بتسجيله 28 نقطة لفريقه الذي رفع رصيده بهذا الفوز إلى 25 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الأوروبي.

ويستقبل فريق خيمكي في الجولة القادمة ريال مدريد الإسباني في الـ12 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويتصدر تسيسكا موسكو جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة بـ28 نقطة، رغم خسارته الأخيرة ضمن الجولة نفسها من مضيفه برشلونة بنتيجة (72-85).

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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