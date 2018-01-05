عقوبة قاسية بحق أرسين فينغر

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الفرنسى آرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، 3 مباريات عن "الغانرز".

وكان فينغر قد سخر من الحكم الدولي الإنجليزي مايك دين وحكام إنجلترا بسبب احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في اللحظات الأخيرة من مواجهة ويست بروميتش التي انتهت بالتعادل 1-1.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل"، أن الاتحاد الإنجليزي اتهم فينغر بسوء السلوك، وقرر تغريمه ماليا بمبلغ 40 ألف جنيه إسترلينى مع الإيقاف 3 مباريات.

وأصبح من المؤكد غياب فينغر عن مباريات فريقه ضد نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي وتشيلسي في كأس الرابطة ثم بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير