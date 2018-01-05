روسيا تحرز برونزية سباق 500 م في بطولة أوروبا للتزلج السريع
Sputnik Григорий Сысоев
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أحرز الروسي بافل كوليجنيكوف الميدالية البرونزية بسباق 500 متر للتزلج السريع اليوم الجمعة، وذلك، ضمن بطولة أوروبا التي تستضيفها مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وجاء كوليجنيكوف في المركز الثالث بعد قطعه مسافة السباق بـ(34.85) ثانية، بفارق (0.05) من الثانية عن صاحب المركز الأول الهولندي رونالدو ميولدير الذي أنهى السباق بـ(34.80) ثانية، وجاء في المركز الثاني الفنلندي ميكا باوتالا.
Конькобежец Кулижников взял бронзу ЧЕ на отдельных дистанциях на 500 м https://t.co/pMrVIq071Kpic.twitter.com/trg0Intkop— Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2018
وجاء الروسيان الآخران في هذا السباق أرتيوم كوزنيتسوف وروسلان موراشوف في المركزين الخامس (+0.26) والتاسع (+0.48) على الترتيب.
المصدر: rsport.ria.ru
أليكسي اسبر
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