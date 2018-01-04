روبليف يعبر لنصف نهائي قطر المفتوحة ويضمن مشاركته كمصنف في أستراليا

صعد الروسي أندريه روبليف، إلى الدور نصف النهائي لبطولة قطر للتنس، عقب فوزه على الكرواتي بورنا تشوريتش، بمجموعتين متتاليتين، اليوم الخميس.

وتمكن الروسي الشاب (20 عاما) والمصنف 39 عالميا من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و7-5.

ويلاقي روبليف، الأرجنتيني جيدو بيلا، الفائز الخميس على البوسني ميرزا باسيتش بمجموعتين دون رد أيضا، 6-2 و6-3.

ومع بلوغه الدور نصف النهائي، سيتقدم روبليف الى المركز 33 عالميا في التصنيف، وسيضمن المشاركة في بطولة استراليا (15-28 يناير/كانون الثاني) كأحد المصنفين، في ظل غياب عدد من اللاعبين المصنفين عالميا بسبب الإصابة.

وقال روبليف "من الرائع بالنسبة إلي أن أعرف أنني سأكون أحد المصنفين في بطولة أستراليا للمرة الأولى"، علما أن تصنيف اللاعب في الفترة نفسها من العام الماضي كان 156 عالميا فقط.

أضاف "آمل في تقديم أداء جيد هناك وأحاول القيام بأفضل ما لدي"، علما انه سيكون مصنفا في بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته.

المصدر: وكالات

فادي سيمير