المدافع الكولومبي مينا يقترب من برشلونة

اقترب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم من التعاقد مع المدافع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية الجمعة.

ويبحث برشلونة عن تعزيز دفاعه في ظل الرحيل المتوقع للأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو إلى الدوري الصيني، والتقارير التي تشير إلى رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع قلب دفاعه الفرنسي الشاب صامويل أومتيتي.

وفضلا عن ماسكيرانو (33 عاما) وأومتيتي المصاب حاليا، يملك الفريق الكتالوني جيرار بيكيه والبلجيكي توماس فرمايلن في مركز قلب الدفاع.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الجمعة "ييري مينا على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة"، بينما أشارت إذاعة "أوندا سيرو" إلى تأكيد برشلونة "إتمام الصفقة".

وكتب الجناح الدولي الكولومبي السابق فاوستينو إسبريا الذي حمل ألوان بالميراس سابقا "أهلا وسهلا ييري مينا في برشلونة".

ويتمتع مينا (23 عاما) ببنية جسدية ضخمة (1.95 م)، ويدافع عن ألوان بالميراس منذ مايو 2016 بعد قدومه من سانتا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير