صلاح يريد أن يصبح "أفضل لاعب في تاريخ مصر"

أبدى لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رغبته في أن يصبح "أفضل لاعب في تاريخ مصر"، وذلك في تصريحات له الخميس قبيل حفل الجوائز السنوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال اللاعب البالغ 25 عاما، والمرشح الأبرز لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017: "أنا فخور جدا لكوني هنا (...) في ذهني أريد الفوز دائما بكل شيء، أريد أن أفوز أكثر من الذين سبقوني".

وأضاف صلاح في المؤتمر الصحفي الذي بثّه الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "منذ أن أصبحت محترفا، في ذهني رغبة بأن أصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر"، وذلك ردا على سؤال عن أنه لم يكن قد ولد بعد عندما نال لاعب مصري الجائزة للمرة الأخيرة، في إشارة إلى محمود الخطيب عام 1983.

وقال صلاح الذي برز في موسمه الأول مع النادي الإنجليزي: "أعرف أنني أريد ذلك (الفوز)، أعرف كيفية القيام بذلك، أعمل بجهد كل يوم، أثبت نفسي... هذا ما أعمل لأجله".. "أعتقد أنني سأفوز"، وذلك في المؤتمر الذي شارك فيه أيضا زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه، المرشح بدوره للجائزة.

أما اللاعب الثالث من بين المرشحين للجائزة، فهو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ.

ويبدو صلاح، اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي، الأوفر حظا لخلافة لاعب ليستر سيتي الانكليزي ومنتخب الجزائر رياض محرز، كأفضل لاعب في القارة السمراء.

وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1). كما ساهم في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، قبل أن يخسر أمام الكاميرون.

ومع ناديه، برز صلاح لاسيما في الجانب التهديفي، ويحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب هدافي البريميرليغ بـ 17 هدفا، بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير