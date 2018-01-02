أتالانتا يقصي نابولي من كأس إيطاليا

ودع نابولي بطولة كأس إيطاليا بعد سقوطه أمام أتالانتا 1-2، اليوم الثلاثاء، ليبلغ الأخير نصف نهائي المسابقة.

سجل للفائز، تيموتي كاستانيي في (د.50)، وأليخاندرو غوميز في (د.81)، بينما سجل لنابولي ميرتينيز في (د.83).

وبهذه النتيجة تأهل أتالانتا إلى الدور نصف النهائي ليواجه الفائز من يوفنتوس وتورينو في المباراة التي تقام، غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات

فادي سيمير