محمد صلاح يفوز بجائزة "الأسد الذهبي"

توّج النجم المصري محمد صلاح بجائزة الأسد الذهبي، التي تمنحها سنويا صحيفة "المنتخب" المغربية لأفضل لاعب أفريقي.

ونال محمد صلاح 297 نقطة في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 50 هيئة إخبارية، وناقدا رياضيا من مختلف البلدان، 49، ليتفوق نجم المنتخب المصري على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول الذي حل ثانيا برصيد 134 نقطة، والغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الذي حل ثالثا.

وانضم محمد صلاح لمواطنه محمد أبو تريكة المتوج بالجائزة سنة 2008، ليعانق صلاح الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

وتألق محمد صلاح رفقة المنتخب المصري وقاده للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، كما يتوهج مع ليفربول حاليا بالدوري الإنجليزي وينافس على صدارة الهدافين، بعدما أنهى الموسم المنصرم بشكل رائع مع روما في "الكالتشيو" الإيطالي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير