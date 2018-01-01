الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة الدوحة

بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من بطولة الدوحة الدولية للتنس إثر فوزه على الألماني سيدريك-مارسيل ستيبه 6-1 ثم بالانسحاب، اليوم الاثنين.

وودّع الروسي يفغيني دونسكوي البطولة باكرا إثر خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم بنتيجة 6-7 (3-7) و3-6.

وسيواجه تييم في الدور المقبل، الفائز من لقاء التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة، والسلوفيني الياز بيديني.

وتأهل إلى الدور الثاني، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الإيطالي توماس فابيانو 6-4 و6-3.

المصدر: وكالات

فادي سيمير