الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة الدوحة
AFP
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بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من بطولة الدوحة الدولية للتنس إثر فوزه على الألماني سيدريك-مارسيل ستيبه 6-1 ثم بالانسحاب، اليوم الاثنين.
وودّع الروسي يفغيني دونسكوي البطولة باكرا إثر خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم بنتيجة 6-7 (3-7) و3-6.
وسيواجه تييم في الدور المقبل، الفائز من لقاء التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة، والسلوفيني الياز بيديني.
وتأهل إلى الدور الثاني، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الإيطالي توماس فابيانو 6-4 و6-3.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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