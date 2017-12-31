الأهلي المصري يعلن عن تشييد "ملعب عالمي"

أعلن رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب اليوم الأحد أن النادي يعتزم تشييد ملعب جديد سيكون واحدا من أفضل 10 ملاعب في العالم.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي للكشف عن "مشروع القرن" إن الملعب الجديد سيستوعب 60 ألف متفرج وبتمويل مصري وسعودي وإماراتي، دون أن يحدد موعدا لبدء تشييده أو مكانه.

ومن المخطط أن تقوم شركة "بوبولوس" بتنفيذ تصاميم المشروع الذي يشمل أكاديمية النادي، وصالة مخصصة للرماية، ومنطقة ترفيهية وتثقيفية، وفندقا، ومتحفين ‭‭‬‬‬للنادي وكؤوسه، وآخر للتكنولوجيا ولتاريخ الرياضة العالمية، بالإضافة إلى متجر خاص لمنتجات النادي الأهلي.

المصدر: وكالات