ميسي يتفوق على رونالدو في استفتاء RT

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، على أغلبية أصوات قراء ومتابعي قناة RT، في استطلاع للرأي حول أبرز شخصية رياضية عالمية للعام 2017.

وتصدر الساحر ليونيل ميسي نتيجة استطلاع الرأي، بنسبة 32.7%، متفوقا بفارق 2% على منافسه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده. وتلاهما في المركز الثالث الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد إلى التتويج بخمسة ألقاب (الليغا الإسبانية، دوري أبطال آسيا، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية).

وحصل ميسي على أغلبية أصوات قراء RT، بالرغم من تتويج كريستيانو رونالدو أغلبية الجوائز الفردية والجماعية في العام 2017، أبرزها جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المختصة، وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأفضل لاعب في العالم، وإحرازه 5 ألقاب مع ريال مدريد.

وفيما يلي نتيجة التصويت لاختيار أبرز شخصية رياضية عالمية للعام 2017:

المصدر: RT

نايف الكوردي