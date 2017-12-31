الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية اليوم، فوز هداف نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017.

ونشر الاتحاد العربي بيانا على حسابه الرسمي في فيسبوك، أكد فيه فوز صلاح بالنسخة الثالثة من جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017، بعدما تفوق على الثنائي السوري عمر السومة، وعمر خربين.

وقال الاتحاد العربي: "تَوّج نحو 100 إعلامي رياضي من مجموع الدول العربية، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017، وجاء ذلك من خلال الاستفتاء الأضخم الذي دعا إليه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وعرف مشاركة ما ينيف عن مائة إعلامي من كافة اللجان والجمعيات والروابط المنخرطة داخل الاتحاد".

وحصل صلاح على 582 نقطة، بينما جمع عمر خربين الذي حل في المركز الثاني 198 نقطة، وجاء السومة في المركز الثالث بـ114 نقطة.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة، بعدما فرض نفسه نجما لفريق ليفربول منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من روما الإيطالي، ويحتل الفرعون المصري حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، ويتخلف بفارق هدف واحد عن المتصدر هاري كين، نجم توتنهام.

على المستوي الدولي، ساهم صلاح (25 عاما)، بشكل كبير في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا صيف العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن قائد المنتخب المغربي مهدي بنعطية، كان قد توج بالنسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2015، بينما حصد الجزائري رياض محرز الجائزة العام الماضي.

المصدر: الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

عمر بيكضاض