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الروسي كارياكين وصيفا لبطل كأس الملك سلمان للشطرنج

الرياضة

الروسي كارياكين وصيفا لبطل كأس الملك سلمان للشطرنج
РИА Новости
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أحرز الروسي سيرغي كارياكين المركز الثاني في بطولة كأس الملك السعودي سلمان الدولية للشطرنج الخاطف، التي اختتمت، يوم السبت، في مركز أبكس للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

واحتل سيرغي كارياكين المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 14.5 نقطة، بفارق نقطة ونصف النقطة، عن البطل النرويجي ماغنوس كارلسن، الذي توج باللقب، وتلاهما الهندي فيشفانثان أناند، في المركز الثالث.

في حين أحرز الأستاذ الهندي لقب بطل الشطرنج السريع، بعد أن تصدر الترتيب العام، برصيد 10.5 نقطة، وتلاه الثنائي الروسي فلاديمير فيدوسييف ويان نيبومنياشي، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

أما في منافسات السيدات، فقد توجت الجورجية نانا دزاغنيدزي بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، برصيد 16.5 نقطة، وتلتها الروسية فالنتينا غونينا في المركز الثاني، ومن ثم الصينية جو ون جون في المرتبة الثالثة.

في حين احتلت جو وان جون المركز الأول في منافسات الشطرنج السريع، برصيد 11.5 نقطة، متقدمة بفارق نصف نقطة على مواطنتها لي تنغ جي، وتلتهما الألمانية باتز إليزابيت، في المركز الثالث، برصيد 10.5 نقاط.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي

 

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