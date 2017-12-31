الروسي كارياكين وصيفا لبطل كأس الملك سلمان للشطرنج

أحرز الروسي سيرغي كارياكين المركز الثاني في بطولة كأس الملك السعودي سلمان الدولية للشطرنج الخاطف، التي اختتمت، يوم السبت، في مركز أبكس للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

I tried my best in blitz, but was second at the end. Congrats to Magnus! And a great tournaments for Vishy!

Сделал все что мог, но в итоге второе место. В целом, все заслуженно. Магнуса с победой, а Виши с прекрасно проведенными турнирами! pic.twitter.com/Siwd6at2G7 — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) December 30, 2017

واحتل سيرغي كارياكين المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 14.5 نقطة، بفارق نقطة ونصف النقطة، عن البطل النرويجي ماغنوس كارلسن، الذي توج باللقب، وتلاهما الهندي فيشفانثان أناند، في المركز الثالث.

Magnus ends the year in beast mode! Big final report on the World Rapid & Blitz Championship: https://t.co/TdkXkJSNB3#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/o7OSiGtlyN — chess24.com (@chess24com) December 31, 2017

في حين أحرز الأستاذ الهندي لقب بطل الشطرنج السريع، بعد أن تصدر الترتيب العام، برصيد 10.5 نقطة، وتلاه الثنائي الروسي فلاديمير فيدوسييف ويان نيبومنياشي، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

Thanks everyone. Mildly put, I am very pleased with my play! Happy 2018. Now family time till Wijk. This picture is for my wife, she has asked me to bring the medals back very safely. This is proof! pic.twitter.com/zkwE41tanm — Viswanathan Anand (@vishy64theking) December 31, 2017

أما في منافسات السيدات، فقد توجت الجورجية نانا دزاغنيدزي بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، برصيد 16.5 نقطة، وتلتها الروسية فالنتينا غونينا في المركز الثاني، ومن ثم الصينية جو ون جون في المرتبة الثالثة.

🇬🇧 Final Standings of King Salman World Chess Championship



🇪🇸 Los resultados finales del torneo de la Copa de Rey Salman



🇫🇷 Les résultats finaux du tournoi du la coupe du Roi Salman d’échecs



🇷🇺 Окончательные результаты чемпионата по шахматам им. короля Салмана pic.twitter.com/sTUIbay384 — General Sports Authority (@gsaksa_en) December 30, 2017

في حين احتلت جو وان جون المركز الأول في منافسات الشطرنج السريع، برصيد 11.5 نقطة، متقدمة بفارق نصف نقطة على مواطنتها لي تنغ جي، وتلتهما الألمانية باتز إليزابيت، في المركز الثالث، برصيد 10.5 نقاط.

🇷🇺 Принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал - Заместитель председателя Главноrо управления спорта награждает призёров Кубка Короля Салмана по шахматам pic.twitter.com/UsHlPb4Pnj — General Sports Authority (@gsaksa_en) December 30, 2017

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي