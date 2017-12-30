بالفيديو.. الزمالك يتجاوز محطة الأسيوطي سبورت

حقق الزمالك انتصاراه الثالث على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه الأسيوطي سبورت (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، في الجولة 16 من الدوري.

ويدين الزمالك بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الكونغولي، كابونجو كاسونجو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 77، من عمر المباراة، التي جرت على ملعب إسمنت أسيوط.

ورفع فريق الزمالك رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 28 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، ويحتل المرتبة الرابعة في الدوري.

📝 إليكم تشكيل فرسان القلعة البيضاء في مواجهة الأسيوطي سبورت بعد قليل. 👇🏻🏹

#الأسيوطي_الزمالكpic.twitter.com/fnbVA5zgCV — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 30, 2017

https://arabic.rt.com/sport/918030-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8/

بينما في المقابل، توقف رصيد الأسيوطي سبورت، عند 19 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: "twitter.com/ZSCOfficial"

نايف الكوردي