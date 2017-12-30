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الخطيب يعد جماهير الأهلي بمفاجأة كبيرة غدا

الرياضة

الخطيب يعد جماهير الأهلي بمفاجأة كبيرة غدا
twitter.com/AlAhly
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أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أنه يجهز مفاجأة كبيرة لجماهير الأهلي، يوم غد الأحد.

وأشار محمود الخطيب، في تصريحات صحفية، إلى أنه سوف يقوم بالإعلان عن مفاجآته، خلال مؤتمر صحفي سيقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في تمام الساعة الخامسة، من مساء غد الأحد.

ولم يفصح رئيس الأهلي عن أي شيء بخصوص المفاجأة، مفضلا الكشف عن كافة التفاصيل غدا الأحد.

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد على إستاد برج العرب

من جهة أخرى، أعلن مدير الكرة لنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن قائمة لاعبي الدوري المصري، الذين سيشاركون مع الأهلي أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة الودية تحت شعار "السلام" التي تجمعهما، اليوم السبت، على إستاد برج العرب، في الإسكندرية.

وجاءت قائمة لاعبي أندية الدوري المصري المشاركين أمام أتلتيكو، على النحو التالي: محمد فاروق (المقاولون العرب) محمود عبدالعزيز (سموحة)، أحمد سامي (مصر للمقاصة)، ورامي صبري (إنبي)، ومن المنتظر أن ينضم إليهم عدد من اللاعبين العرب، في وقت لاحق.

المصدر: "twitter.com/AlAhly"

نايف الكوردي

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