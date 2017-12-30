الخطيب يعد جماهير الأهلي بمفاجأة كبيرة غدا

أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أنه يجهز مفاجأة كبيرة لجماهير الأهلي، يوم غد الأحد.

وأشار محمود الخطيب، في تصريحات صحفية، إلى أنه سوف يقوم بالإعلان عن مفاجآته، خلال مؤتمر صحفي سيقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في تمام الساعة الخامسة، من مساء غد الأحد.

ولم يفصح رئيس الأهلي عن أي شيء بخصوص المفاجأة، مفضلا الكشف عن كافة التفاصيل غدا الأحد.

الخطيب يعلن عن مفاجأة سارة لأعضاء وجماهير الأهليhttps://t.co/P8radplTNRpic.twitter.com/QxUOGrX73B — Al Ahly SC (@AlAhly) December 30, 2017

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد على إستاد برج العرب

من جهة أخرى، أعلن مدير الكرة لنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن قائمة لاعبي الدوري المصري، الذين سيشاركون مع الأهلي أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة الودية تحت شعار "السلام" التي تجمعهما، اليوم السبت، على إستاد برج العرب، في الإسكندرية.

#مباراة_السلام



⚽ الأهلي - اتليتكو مدريد

📅 السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧

🏟 ملعب برج العرب - الإسكندرية

🕖 ٨:٠٠ م pic.twitter.com/oOiENaTBqK — Al Ahly SC (@AlAhly) December 28, 2017

وجاءت قائمة لاعبي أندية الدوري المصري المشاركين أمام أتلتيكو، على النحو التالي: محمد فاروق (المقاولون العرب) محمود عبدالعزيز (سموحة)، أحمد سامي (مصر للمقاصة)، ورامي صبري (إنبي)، ومن المنتظر أن ينضم إليهم عدد من اللاعبين العرب، في وقت لاحق.

لاعبونا ولاعبو أتلتيكو مدريد ينتظروكم يوم ٣٠ ديسمبر ببرج العرب، في #مباراة_السلام. نراكم هناك جمهورنا العظيم. 😉 pic.twitter.com/cEoG898ywe — Al Ahly SC (@AlAhly) December 28, 2017

المصدر: "twitter.com/AlAhly"

نايف الكوردي