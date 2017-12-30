نابولي بطلا لمرحلة الذهاب في "الكالتشيو"

ضمن نادي نابولي إنهاء مرحلة الذهاب وعام 2017 في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، عقب فوزه أمس، على مضيفه كروتوني بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المرحلة الـ19.

ويدين الفريق الجنوبي الإيطالي بالفضل في هذا الفوز، لقائده وهدافه التاريخي، السلوفاكي ماريك هامسيك، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (17)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة، ليضمن بذلك إنهاء مرحلة الذهاب من "الكالتشيو" في الصدارة، إذ يتقدم بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي يوفنتوس، الذي يواجه مساء اليوم مضيفه هيلاس فيرونا، بينما توقف رصيد كروتوني عند 15 نقطة، ويقبع في المركز الـ18.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة توج فيها نابولي بلقب الدوري الإيطالي، تعود إلى العام 1990.

المصدر: GOALTIME

عمر بيكضاض