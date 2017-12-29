تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018

أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، توسيع طرق تسليم "بطاقة مشجع - FAN ID"، في دول العالم، لحضور مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

وأصبح باستطاعة المواطنين الأجانب، الذين قدموا طلبات على (بطاقة مشجع) لحضور مباريات مونديال 2018، الحصول عليها في مراكز (VFS Global) للتأشيرات (الإصدار).

ويتم إصدار "بطاقة مشجع" في 165 مركزا للتأشيرة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال في، الصين وإنجلترا وتركيا وسويسرا وبولندا والهند ولاتفيا.

وتعمل عدة مراكز (VFS Global) للتأشيرات في آن واحد، ويمكن للمشجع، عند حجز "بطاقة مشجع" اختيار المركز الأكثر ملاءمة له.

وقال أندريه رومانكوف، نائب مدير إدارة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بوزارة الاتصالات في روسيا: "نحن على استعداد لإصدار ما يصل إلى مليوني (بطاقة مشجع) لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018. التسجيل مفتوح لتسجيل (بطاقة مشجع)، ويتم إصدار (FAN ID). ندعو جميع المشجعين الأجانب، الذين اشتروا تذكرة للمباراة أو لديهم تأكيد حجز تذكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقديم طلب الحصول على (بطاقة مشجع)، وحجز طلب التسليم في أحد مراكز (VFS Global) عن طريق البريد. تسليم بطاقة مشجع في البلدان الأخرى يتم بواسطة (بريد روسيا) عن طريق البريد المسجل".

RT

وللحصول على بطاقة مشجع، يجب شراء تذكرة مباراة على الأقل من مباريات مونديال 2018، والقيام بتسجيل كافة البيانات على الموقع www.fan-id.ru أو في مركز تسجيل وإصدار هذه الوثيقة.

وتعتبر بطاقة مشجع إلزامية لحضور مباريات كأس العالم 2018، وهي بمثابة ممر إلى الملاعب لحضور المباريات، بالإضافة إلى أنها وثيقة تحل محل تأشيرة الأجانب "الفيزا" للقدوم إلى روسيا، وتمنح صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الـ 11 المستضيفة لبطولة كأس العالم أيام المباريات.

Sputnik

وبحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز الأمن خلال الأحداث الرياضية، والحد من أعمال العنف، ومكافحة السوق السوداء في مجال بيع بطاقات المباريات.

المصدر: "minsvyaz.ru"

نايف الكوردي