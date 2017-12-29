كل شيء

تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018

29 ديسمبر 2017 | 21:23 GMT
تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jotv
/ Sputnik

أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، توسيع طرق تسليم "بطاقة مشجع - FAN ID"، في دول العالم، لحضور مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

وأصبح باستطاعة المواطنين الأجانب، الذين قدموا طلبات على (بطاقة مشجع) لحضور مباريات مونديال 2018، الحصول عليها في مراكز (VFS Global) للتأشيرات (الإصدار).

ويتم إصدار "بطاقة مشجع" في 165 مركزا للتأشيرة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال في، الصين وإنجلترا وتركيا وسويسرا وبولندا والهند ولاتفيا.

وتعمل عدة مراكز (VFS Global) للتأشيرات في آن واحد، ويمكن للمشجع، عند حجز "بطاقة مشجع" اختيار المركز الأكثر ملاءمة له.

وقال أندريه رومانكوف، نائب مدير إدارة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بوزارة الاتصالات في روسيا: "نحن على استعداد لإصدار ما يصل إلى مليوني (بطاقة مشجع) لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018. التسجيل مفتوح لتسجيل (بطاقة مشجع)، ويتم إصدار (FAN ID). ندعو جميع المشجعين الأجانب، الذين اشتروا تذكرة للمباراة أو لديهم تأكيد حجز تذكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقديم طلب الحصول على (بطاقة مشجع)، وحجز طلب التسليم في أحد مراكز (VFS Global) عن طريق البريد. تسليم بطاقة مشجع في البلدان الأخرى يتم بواسطة (بريد روسيا) عن طريق البريد المسجل".

RT
بعدسة نايف الكوردي

وللحصول على بطاقة مشجع، يجب شراء تذكرة مباراة على الأقل من مباريات مونديال 2018، والقيام بتسجيل كافة البيانات على الموقع www.fan-id.ru أو في مركز تسجيل وإصدار هذه الوثيقة.

وتعتبر بطاقة مشجع إلزامية لحضور مباريات كأس العالم 2018، وهي بمثابة ممر إلى الملاعب لحضور المباريات، بالإضافة إلى أنها وثيقة تحل محل تأشيرة الأجانب "الفيزا" للقدوم إلى روسيا، وتمنح صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الـ 11 المستضيفة لبطولة كأس العالم أيام المباريات.

Sputnik

وبحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز الأمن خلال الأحداث الرياضية، والحد من أعمال العنف، ومكافحة السوق السوداء في مجال بيع بطاقات المباريات.

المصدر: "minsvyaz.ru"

نايف الكوردي

مشهور في المجتمع
مونديال 2018.. لاعبو منتخب روسيا لن يحصلوا على مكافآت إضافية
29 ديسمبر 2017 | 10:39 GMT
سوروكين يخلف موتكو على رأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018
27 ديسمبر 2017 | 13:56 GMT
أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني
23 ديسمبر 2017 | 08:47 GMT
قوانين صارمة لحماية تذاكر مونديال روسيا من التزوير
22 ديسمبر 2017 | 17:26 GMT
أكثر من مليون سائح يزورون روسيا خلال المونديال
22 ديسمبر 2017 | 15:12 GMT
قنوات " 2 سبورت 2" الروسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018
22 ديسمبر 2017 | 13:04 GMT
نيمار: محمد صلاح سيصنع الفارق في مونديال روسيا
21 ديسمبر 2017 | 09:01 GMT
الفيفا يتلقى طلبات لشراء 2.3 مليون تذكرة قبل مونديال 2018
20 ديسمبر 2017 | 18:19 GMT
أجمل الصور من الفضاء لعواصم نهائيات كأس العالم عبر التاريخ (فيديو)
19 ديسمبر 2017 | 18:10 GMT
ما هي المدينة المستضيفة لمعسكر منتخب مصر قبل كأس العالم؟
19 ديسمبر 2017 | 05:45 GMT
الاتحاد الإسباني يرد على مزاعم استبعاد "لاروخا" من المونديال
16 ديسمبر 2017 | 12:45 GMT
منتخب إسبانيا مهدد بالاستبعاد من المونديال الروسي
15 ديسمبر 2017 | 15:56 GMT
الحضري: روسيا ستعمل بكل قوتها للتأهل .. ونحن نريد صناعة الإنجاز
14 ديسمبر 2017 | 18:01 GMT
روسيا تواجه فرنسا وديا استعدادا للمونديال
14 ديسمبر 2017 | 16:22 GMT
ميسي: آمل أن ترد لي كرة القدم الدّين الذي عليها
13 ديسمبر 2017 | 18:13 GMT
ألمانيا ترصد مكافأة ضخمة للفوز بكأس العالم 2018
13 ديسمبر 2017 | 15:15 GMT
الفيفا يعتبر الجزائر فائزة على نيجيريا في تصفيات كأس العالم
12 ديسمبر 2017 | 20:58 GMT
حقائق وأرقام قياسية عن كأس العالم
11 ديسمبر 2017 | 10:32 GMT
بدء تسليم هوية المشجع في 5 مدن روسية
08 ديسمبر 2017 | 13:36 GMT
فيفا: العقوبات الأولمبية لن تؤثر على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018
06 ديسمبر 2017 | 04:14 GMT
أكينفييف قائدا لروسيا في مونديال 2018
03 ديسمبر 2017 | 09:32 GMT
الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا
03 ديسمبر 2017 | 07:36 GMT
شاهد.. أجمل صورة في قرعة المونديال
02 ديسمبر 2017 | 10:26 GMT
"الفرعون المصري" حسام حسن يلتقط "سيلفي" تاريخي مع بوتين!
02 ديسمبر 2017 | 08:57 GMT
مواعيد وأماكن إقامة مباريات المنتخبات العربية في المونديال
02 ديسمبر 2017 | 08:40 GMT
مونديال 2018: بوتين يعد بـ "حفل رياضي كبير"
02 ديسمبر 2017 | 07:52 GMT
تعرف على الملاعب المستضيفة لمباريات منتخب الفراعنة في مونديال روسيا
01 ديسمبر 2017 | 21:51 GMT
نتائج قرعة مونديال روسيا 2018 (تحميل/طباعة)
01 ديسمبر 2017 | 21:08 GMT
شاهد.. أسطورة الكرة المصرية يلتقط صورة "سيلفي" مع الرئيس بوتين
01 ديسمبر 2017 | 20:23 GMT
أبو تريكة يكشف عن فرص الفراعنة في التأهل للدور الثاني في مونديال روسيا
01 ديسمبر 2017 | 20:17 GMT
ماذا قال مدرب المنتخب الروسي عن منتخب الفراعنة ومحمد صلاح؟
01 ديسمبر 2017 | 19:57 GMT
ماذا قال المدافع المصري "الصخرة" عن مجموعة الفراعنة في كأس العالم؟
01 ديسمبر 2017 | 19:57 GMT
قرعة مونديال روسيا تثير "حزن" الحضري
01 ديسمبر 2017 | 19:16 GMT
سامي الجابر ينشر فيديو رفقة بوتين خلال قرعة مونديال روسيا
01 ديسمبر 2017 | 18:15 GMT
نتائج قرعة مونديال 2018
01 ديسمبر 2017 | 15:57 GMT
قرعة المونديال تضع المغرب في مجموعة نارية
01 ديسمبر 2017 | 15:54 GMT
قرعة المونديال.. السعودية تواجه روسيا في المباراة الافتتاحية
01 ديسمبر 2017 | 15:52 GMT
قرعة المونديال.. تونس في مجموعة حديدية
01 ديسمبر 2017 | 15:50 GMT
قرعة المونديال.. مصر في المجموعة الأولى
01 ديسمبر 2017 | 15:46 GMT
شيبو يتحدث لـRT عن حظوظ أسود الأطلس في مونديال روسيا
01 ديسمبر 2017 | 14:23 GMT