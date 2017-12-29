رابطة الـ NBA لكرة السلة: فلسطين الأرض المحتلة

سحبت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الجمعة عبارة "فلسطين الأرض المحتلة"، من قائمة الدول على موقعها الرسمي، حيث يصوت المشجعون لاختيار لاعبي مباراة "كل النجوم" المقبلة.

وتم سحب عبارة "فلسطين الأرض المحتلة"، بعد أن طالبت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف في رسالة موجهة إلى إدارة رابطة دوري كرة السلة، بسحب "فوري" لهذه الإشارة التي تشكل "تدخلا شديدا وفاضحا يناقض الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وتصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل" حسب تعبيرها.

وقال مايك باس، المتحدث باسم رابطة الدوري، اليوم الجمعة: "لسنا مصدر القائمة الظاهرة على الموقع، وبعد إبلاغنا تم تحديث الموقع فورا"، مشيرا إلى أنه "قدم اعتذاره لهذه القائمة الخاطئة".

ويطلب موقع (إن بي إيه - NBA) من متابعيه، الذين يرغبون في المشاركة بالتصويت على اختيار اللاعبين المشاركين في مباراة " كل النجوم - أول ستارز" المقررة، في فبراير/شباط 2018، بمدينة لوس أنجلوس، تحديد بلد إقامتهم، وعند اختيار إمكانية التصويت من الأراضي الفلسطينية، يتيح الموقع اختيار "الأراضي الفلسطينية" المعرفة على أنها "محتلة".

ويمكن لمشجعي كرة السلة من كافة أنحاء العالم التصويت سنويا للاعبين، الذين يشاركون في مباريات "كل النجوم" التقليدية، بين أبرز نجوم أندية المنطقتين الشرقية والغربية.

المصدر: "i24news"

نايف الكوردي