 
مباشر

بالفيديو.. العراق يهز شباك اليمن بهدف ثان

الرياضة

بالفيديو.. العراق يهز شباك اليمن بهدف ثان
@alkasschannel/Twitter.com
بالفيديو.. العراق يهز شباك اليمن بهدف ثان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/josu

أحرز العراقي علي فائز عطية الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في اللقاء الذي يجمع الآن أسود الرافدين بالمنتخب اليمني، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس "خليجي 23".

وجاء هدف علي فائز من ركلة جزاء، في الدقيقة (64).

وافتتح علي حصني فيصل، باب التسجيل للعراق، في الدقيقة (54)، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة