بالفيديو.. العراق يهز شباك اليمن بهدف ثان
@alkasschannel/Twitter.com
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أحرز العراقي علي فائز عطية الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في اللقاء الذي يجمع الآن أسود الرافدين بالمنتخب اليمني، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس "خليجي 23".
وجاء هدف علي فائز من ركلة جزاء، في الدقيقة (64).
فيديو : هدف منتخب #العراق الثاني على منتخب #اليمن عبر علي فايز د64 . .. #خليجي23pic.twitter.com/iUtoGNUbiU— قناة الكأس (@alkasschannel) 29 декабря 2017 г.
وافتتح علي حصني فيصل، باب التسجيل للعراق، في الدقيقة (54)، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
العراق يتقدم بالهدف الأول في مرمى اليمن #العراق_اليمن#خليجي_23pic.twitter.com/8KJTkvv41j— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 29 декабря 2017 г.
المصدر: تويتر
عمر بيكضاض
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