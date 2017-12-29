"هدف لبنزيما" الأكثر طرافة في "يوم الكذب البريء"

اعتادت الصحف العالمية على نشر الأكاذيب في الأول من أبريل/نيسان من كل عام، كنوع من السخرية من الأحداث الجارية، ولكن يختلف الأمر في إسبانيا التي تتبع هذا التقليد في الـ28 ديسمبر.

وتناقلت وسائل الإعلام والصحف الرياضية الإسبانية، أمس، مجموعة من الأخبار الطريفة وغير المنطقية، والغريب أن مجموعة من الصحف العالمية قامت بالترويج لهذه الأخبار، التي تأكد فيما بعد أنها كاذبة، كون الصحف الإسبانية اعتادت على نشر مثل هذه الشائعات المثيرة في الـ28 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة، الذي يوافق ما يسميه الإسبان بـ "يوم الكذب البريء".

وكانت من أبرز الشائعات التي أثارت الانتباه، وتم تداولها على نطاق واسع، هي خبر تنازل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن جائزة الكرة الذهبية لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأيضا انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان.

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أما الخبر الأكثر طرافة، فكان تغريدة نشرها أحد عشاق ريال مدريد على تويتر، وقال فيها: "هدف لبنزيما" ساخرا من مستوى المهاجم الفرنسي المتواضع منذ انطلاق الموسم، ومعدله التهديفي الضعيف مع "الميرينغي".

المصدر: الصحف الإسبانية + وكالات

عمر بيكضاض