إشبيلية يتعاقد مع مونتيلا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإيطالي فينشينزو مونتيلا، لخلافة الأرجنتيني إدواردو بيريزو، المقال بسبب سوء نتائج الفريق.

وأشار إشبيلية في بيان له، عبر موقعه الرسمي، أن عقد فينشينزو مونتيلا يمتد حتى 2019.

وأقيل مونتيلا (43 عاما) بدوره، قبل شهر من منصب مدرب ميلان الإيطالي، وعيين مواطنه جينارو غاتوزو مديرا فنيا للروسونيري.

ومن المنتظر أن يبدأ الإيطالي مهامه التدريبية، غدا الجمعة، بعد الانتهاء من إجازة أعياد الميلاد في إسبانيا.

وسيخوض إشبيلية أول مباراة رسمية محليا، تحت قيادة مدربه الجديد، ضد ضيفه ريال بيتيس، 6 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أما أوروبيا، فسيكون إشبيلية على موعد مع مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي