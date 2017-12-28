خليجي 23.. الإمارات تبلغ المربع الذهبي

تأهل المنتخب الإماراتي إلى نصف نهائي "خليجي 23" لكرة القدم، عقب تعادله اليوم بدون أهداف، مع نظيره الكويتي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الإمارات بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية عن هذه المجموعة، بينما كان اللقاء شكليا للمنتخب الكويتي، الذي فقد كل حظوظه في بلوغ المربع الذهبي، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام السعودية بهدفين لهدف، وأمام عمان بهدف نظيف.

وتميزت المباراة بالندية بين المنتخبين، وغلب عليها الحماس، ورغبة أكبر من المنتخب الإماراتي لتحقيق نتيجة الفوز، فيما نجح منتخب الكويت في الصمود، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ورفع الأبيض الإماراتي رصيده بهذه النتيجة إلى 5 نقاط، ليضمن البطاقة الثانية في المجموعة الأولى، فيما ذهبت البطاقة الأولى للمنتخب العماني، الذي تغلب على نظيره السعودي بهدفين نظيفين.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض