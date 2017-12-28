بالفيديو.. مواجهة روسية – برازيلية ملتهبة

تتجه أنظار عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، ليلة الأحد، صوب ملعب " T-Mobile" في لاس فيغاس، الذي يحتضن عدة نزالات من العيار الثقيل، ضمن دورة "UFC 219"، في ختام عام 2017.

وسيكون النزال الأبرز بين البطل الروسي العائد بعد طول انتظار، حبيب نورماغوميدوف، ومنافسه البرازيلي إدسون باربوسا.

ويعتبر حبيب نورماغوميدوف (29 عاما)، الأوفر حظا للفوز بهذا النزال، فهو يدخل أرض الحلبة بسجل خال من الهزائم، مقابل 24 انتصارا حققها خلال مسيرته الاحترافية، بثلاث طرق مختلفة، بالضربة القاضية واستسلام الخصم والنقاط، وذلك بالتساوي، بواقع 8 مرات في كل حالة.

بينما تجرع إدسون باربوسا (32 عاما)، أربع هزائم، واحدة بالضربة القاضية وأخرى بالنقاط، واستسلم مرتين، مقابل 19 انتصارا، منها 11 بالضربة القاضية، وأجبر خصمة ذات مرة على الاستسلام، و7 بالنقاط.

أمام النزال الرئيسي في سهرة "UFC 219"، فسيكون "للجنس اللطيف" بين البطلة البرازيلية كريستين جوستينو (سيبورغ)، (32 عاما، 19 انتصارا، مقابل هزيمة واحدة) والأمريكية هولي هولمز (36 عاما، 11 انتصارا، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد)، إضافة إلى مواجهات أخرى.

وحققت كريستين جوستينو (32 عاما)، 18 انتصارا، خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 16 بالضربة القاضية واثنان بالنقاط، مقابل هزيمة واحدة كانت في بداية مسيرتها في العام 2005، في حين انتهت مواجهة من دون نتيجة.

أما هولي هولمز (36 عاما)، فقد حققت 11 انتصارا، منها 8 بالضربة القاضية و3 بالنقاط، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم، وتعادل واحد.

المصدر: "u-f.ru/article/sport"

نايف الكوردي