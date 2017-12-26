بالفيديو.. نجوم ليفربول يمطرون شباك سوانزي سيتي بخماسية

ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه سوانزي سيتي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح النجم البرازيلي فيليب كوتينيو مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة السادسة، من انطلاق صافرة البداية. وضاعف مواطنه المهاجم، روبرتو فيرمينو، النتيجة للريدز، عند الدقيقة 52، وعزز ترينت ألكسندر ارنولد تقدم أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 65. وبعد دقيقة عاد روبرتو فيرمينو ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه. واختتم أليكس أوكسليد تشامبرلين مهرجان الأهداف قبل سبع دقائق من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "انفيلد".

وحصد ليفربول نقاط المباراة الثلاث، بعد هذا الفوز، ورفع رصيده، إلى 38 نقطة، ويحتل المرتبة الرابعة في ترتيب البريمير ليغ.

بينما يتذيل سوانزي سيتي قائمة الدوري برصيد 13 نقطة.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي