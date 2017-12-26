هجرة كبيرة للاعبين الأردنيين من الخليج

أعلن عدد من أندية الخليج لكرة القدم، إنهاء العقود الاحترافية لعدد من اللاعبين الأردنيين، وفسخ عقود البعض الآخر بناء على طلب اللاعبين أنفسهم.

فقد قررت ثلاثة أندية كويتية وهي الجهراء والتضامن والعربي إنهاء عقود الثلاثي الأردني أحمد هشام، وفادي عوض ومحمود مرضي على الترتيب.

في حين أنهى اللاعب الأردني حسن عبد الفتاح ارتباطه بفريق نادي الشمال القطري، بسبب رغبته بالعودة للعب في الأردن.

وعلى صعيد المدربين، فقد قرر المدرب الأردني هشام عبد المنعم، مغادرة فريق خورفكان الإماراتي، والعودة إلى عمان لتدريب فريق نادي سحاب.

وجاء إنهاء تلك العقود الاحترافية، بناء على تقارير فنية من المدربين الباحثين عن التعاقد مع لاعبين آخرين، يتمتعون بمستويات فنية أفضل، وبسبب حلول فترة الانتقالات الشتوية التي تتيح للأندية خلال شهر تسجيل لاعبين جدد.

المصدر: "بترا"

نايف الكوردي