الماركا تعلنها.. يغيب إيسكو فيخسر الريال أكثر بمرتين!

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إحصائية جاء فيها أن ريال مدريد يتعرض للخسارة بواقع مرتين أكثر من المعتاد، حين لا يلعب إيسكو مع الفريق.

وفقا للإحصائية فإن 155 مباراة لعبها إيسكو مع النادي، سواء كأساسي أو بديل، حقق ريال مدريد 116 انتصارا فيها، بينما تعادل 23 مرة، وخسر في 13، بنسبة 8 بالمئة فقط.



وبالمقارنة بـ93 مرة لم يشارك فيها إيسكو مع الملكي، فاز في 65 وتعادل الفريق 15 مرة، وخسر في 13، مما يرفع نسبة الخسارة من دون إيسكو إلى 14 بالمئة.

إيسكو كان غاب كذلك في لقاء الكلاسيكو الموسم الماضي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي خسره ريال مدريد أيضا، بنتيجة 2-3، كما لم يشارك كذلك في المباراة التي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 4-0 قبل عامين.

المصدر: الماركا