القنوات الروسية دفعت أكثر من 30 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو، أن القنوات التلفزيونية الروسية دفعت أكثر من 30 مليون دولار، للحصول على حقوق بث مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال موتكو للصحفيين: "لن اسمي المبلغ الذي كلف حقوق بث مباريات كأس العالم، ولكن أكثر من 30 مليون دولار".

وكانت صحيفة "فيدوموستي" قد كشفت، في وقت سابق، أن القنوات الروسية ستدفع 32 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل بث مباريات مونديال 2018.

وأفاد الفيفا، في وقت سابق، بأن مؤسسة "2 سبورت 2"، التي تضم القناة الروسية الأولى، وشبكة قنوات (ف غ ت ر ك - VGTRK) وماتش تي في، حصلت على حقوق بث مباريات البطولة.

وقال كبير المنتجين في القناة الأولى، ألكسندر فيفمان، لوكالة "تاس" إن القناة سوف تبث المباراة الافتتاحية لكأس العالم، التي تجمع منتخبي روسيا والسعودية، بينما ستقوم قناة من شبكة (ف غ ت ر ك) ببث المباراة النهائية.

يذكر أن مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، لأول مرة في تاريخها، ستقام في الفترة من 14 يونيو/حزيران وإلى 15 يوليو/تموز 2018، وستجري على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، وهي: العاصمة موسكو، سان بطرسبورغ، فولغوغراد، قازان، نيجني نوفغورود، روستوف على نهر الدون، سمارا، سوتشي، سارانسك، يكاتيرينبورغ، وكالينينغراد.

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي