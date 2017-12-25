وليامز تعود إلى ملاعب الكرة الصفراء

تدشن النجمة الأمريكية سيرينا وليامز، عودتها إلى ملاعب التنس، بعدما وضعت طفلتها الأولى في سبتمبر/ أيلول الماضية، من خلال مشاركتها في بطولة أبوظبي.

وتواجه وليامز، التي غابت عن ملاعب الكرة الصفراء قرابة العام، اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة فرنسا المفتوحة، في الـ30 من الشهر الجاري، في بطولة أبوظبي.

وتأتي مشاركة وليامز، المصنفة أولى عالميا سابقا، في بطولة أبوظبي، في إطار استعداداتها للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة (أولى البطولات الأربع الكبرى)، التي تنطلق منافساتها في يناير/كانون الثاني المقبل.

Serena Williams set for Mabudala Tennis World Championship exhibition to make comeback ahead of Australian Open https://t.co/7ie9rgnivapic.twitter.com/RvXjvBfJJY — SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) 24 декабря 2017 г.

تجدر الإشارة إلى أن وليامز، التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي)، توجت مطلع العام الحالي ببطولة أستراليا المفتوحة، بينما كانت حاملا بطفلتها.

المصدر: تاس

عمر بيكضاض