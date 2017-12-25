"الفأر العملاق" يتحدى مايويذر!

تحدى الأمريكي ديميتريوس جونسون بطل العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة، مواطنه فلويد مايويذر، بطل العالم السابق للملاكمة، لخوض نزال على حلبة الفنون القتالية المختلطة.

ونقل موقع "TMZ Sports" ديميتريوس جونسون، الملقب بـ "الفأر العملاق"، قوله: "أعتقد بالنسبة لي سينتهي كل شيء بشكل جيد للغاية. أنا مقاتل متعدد الجوانب. هذه رياضة الفنون القتال المختلطة. أنا مستعد حتى لتحقيق التوازن في القوى، وذلك، من خلال عدم إلى استخدام مختلف حركات الفنون القتالية، وعدم اللجوء إلى المصارعة على أرضية الحلبة".

وأضاف ديميتريوس جونسون، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC) لوزن الريشة، 10 مرات: "كنت سألجأ إلى الالتحام معه وتوجيه ضربات إلى الكبد بيدي وقدمي. ليس لدي أي شك في أنني لكسبت هذا النزال حتى من دون المصارعة ومختلف حركات الفنون القتالية المختلطة (الخنق، والتثبيت ...). يبقي لدي الالتحام والضربات بالقدمين والمرفقين، وفي زاويتي أفضل المدربين في فنون القتال المختلطة، مات هيوم وبراد كيرتسون".

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وأشار بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC) لوزن الريشة، 10 مرات، إلى أن: "فلويد مايويذر يحب الالتحام، وأنا لبينت له ما هو الالتحام في الملاكمة التايلاندية. في الملاكمة، هو يستخدم للدفاع في الملاكمة، ولكن في فنون القتال المختلطة ستلقى ضربة مباشرة في الكبد".

وتحدى الفأر العملاق مواطنه بالقول: "فلويد مايويذر، تعال وأهزم أصغر رجل في رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC). جرب نفسك، حاول الفوز على أصغر شاب".

يذكر أن ديميتريوس جونسون دافع بنجاح عن لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة، للمرة العاشرة، على حساب متحديه البرازيلي أويلسون ريس، بفوزه عليه بتثبيت اليد "الاستسلام"، في الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما، في أبريل/نيسان الماضي، وذلك، ضمن دورة "UFC on FOX 24"، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية.

وحقق ديميتريوس جونسون (30 عاما)، بذلك، انتصاره السادس والعشرين، مقابل هزيمتين، وتعادل واحد، محققا إنجازا تاريخيا باحتفاظه بلقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة، 10 مرات، معادلا رقم الأسطورة البرازيلي أندرسون سيلفا، بطل الوزن المتوسط.

وكان فلويد مايويذر المعتزل قد صرح، في وقت سابق، بأن ممثلي رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، عرضوا عليه العودة للحلبة، مشيرا إلى أنه مستعد لقبول عروض مالية مربحة مقابل خوض بضع نزالات.

وقال مايويذر: "منذ وقت ليس ببعيد اتصلوا بي وطلبوا مني العودة. إذا ما أردت، فبإمكاني العودة الآن. أستطيع القتال على حلبة (UFC). وأستطيع التوقيع على عقد لخوض ثلاثة أو أربعة نزالات، وكسب مليار دولار".

وسبق لفلويد مايويذر (40 عاما)، أن فاز على أحد أبطال الفنون القتالية المختلطة، ولكن بالملاكمة، وكان ذلك على النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور (29 عاما)، بطل العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة، في نزال "المليار" الذي جمعهما، يوم الأحد 27 أغسطس/آب الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: "vk.com/ufc"

نايف الكوردي