إشبيلية يقيل مدربه بيريزو

قرر نادي إشبيلية الإسباني التخلي عن مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو الذي خضع في أواخر الشهر الماضي لعملية جراحية لإزالة سرطان البروستات.

وجاءت إقالة بيريزو الذي استلم المنصب قبل 6 أشهر، عقب اجتماع لمجلس إدارة النادي الأندلسي من أجل بحث وضع الفريق.

وقال إشبيلية في بيان الجمعة: "قرر مجلس إدارة النادي الذي اجتمع، مساء الجمعة، أن يتخلى عن إدواردو بيريزوا بسبب النتائج السيئة للفريق"، مضيفا "يريد إشبيلية أن يعرب عن امتنانه لبيريزو على احترافه، العمل الذي قام به ومعاملته لجميع أعضاء النادي منذ وصوله".

وتابع "دخل إشبيلية في مفاوضات لتعيين مدرب جديد، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق بعد العطلة الشتوية".

وأقيل المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 48 عاما بعد أسبوع فقط على عودته إلى عمله إثر العملية الجراحية التي خضع لها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من أجل استئصال سرطان البروستات.

ومنذ عودته إلى مهامه، تعادل إشبيلية مع ليفانتي 0-0 وخسر 1-3 على أرض ريال سوسييداد.

ويعاني النادي الأندلسي هذا الموسم، لاسيما خارج ملعبه حيث خسر 6 من مبارياته الـ9 التي خاضها في الدوري بعيدا عن معقله "رامون سانشيس بيسخوان".

ويحتل إشبيلية المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، وهو لا يزال في مسابقتي الكأس المحلية حيث يلتقي في الثالث من الشهر المقبل مع قادش في ثمن النهائي، ودوري أبطال أوروبا التي تأهل إلى دورها الثاني وسيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي (21 فبراير/شباط ذهابا على أرضه و13مارس/آذار إيابا).

ووصل مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني ومرسيليا الفرنسي السابق إلى اشبيلية في بداية الموسم الحالي بعد 3 مواسم ناجحة في سلتا فيغو، وذلك خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي انتقل للإشراف على منتخب بلاده.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير