زيدان: رونالدو جاهز مئة بالمئة للكلاسيكو

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بكامل لياقته قبل المباراة المنتظرة غدا أمام برشلونة في كلاسيكو الليغا.

وتدرب رونالدو اليوم مع باقي لاعبي الفريق للمرة الأولى هذا الأسبوع، علما بأن اللاعب عانى في الأيام الماضية من الكدمة التي أصيب بها خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في أبوظبي.

وقال زيدان عشية الكلاسيكو: "تدرب كريستيانو اليوم، إنه لائق 100 بالمئة، إنه يفكر فقط في مباراة الغد ونحن هكذا".

"I won't go into that. Only after the winter break."



A big issue surrounds @Cristiano ahead of El Clasico.



But @realmadriden boss isn't entertaining it.



😬https://t.co/ufl6Hxd8jPpic.twitter.com/KaV7yHsOcX — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 22, 2017

وتابع زيدان: "اللاعبون جاهزون. نحن دائما مستعدون لمثل هذه المباريات. الجميع يعتقد أن اللقاء ذو أهمية خاصة في الموسم، لكن علينا أن نستمر في العمل على أنها مجرد مباراة أخرى، و3 نقاط بإمكاننا الفوز بها".

وأبدى لاعب ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي سابقا، ثقته في إمكانية أن يحسم الفريق الملكي اللقاء المرتقب، الذي يقام في العاصمة الإسبانية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

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وأوضح زيدان: "برشلونة فريق قوي ويمكنك أن ترى ذلك في قائمة لاعبيه، لكننا واثقون أنه بإمكاننا الفوز باللقاء، كما نحن دائما".

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ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حاليا بفارق 11 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر