السعودية تهزم الكويت في افتتاح "خليجي 23"
AFP
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فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى الـ 5 من يناير/كانون الثاني 2018.
أحرز سلمان المؤشر في (د.13) ومختار فلاته في (د.52) ثنائية الأخضر السعودي، بينما سجل عبدالله البريكي هدف الأزرق الكويتي في (د.60).
اهداف المباراة : الكويت 1 - 2 السعودية #الكويت_السعودية#خليجي23pic.twitter.com/gE1Er2yVQw— قناة الكأس (@alkasschannel) December 22, 2017
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل الكويت قاع الترتيب بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين عمان والإمارات.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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