السعودية تهزم الكويت في افتتاح "خليجي 23"

فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى الـ 5 من يناير/كانون الثاني 2018.

أحرز سلمان المؤشر في (د.13) ومختار فلاته في (د.52) ثنائية الأخضر السعودي، بينما سجل عبدالله البريكي هدف الأزرق الكويتي في (د.60).

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل الكويت قاع الترتيب بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين عمان والإمارات.

المصدر: وكالات

فادي سيمير