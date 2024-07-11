وكتب النادي المغربي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "نرحب بالمدرب الجديد لنادي الوداد الرياضي رولان موكوينا"، مضيفا أن عقد المدرب الجنوبي إفريقي البالغ من العمر 37 عاما، يمتد حتى العام 2027.

ومن جانبه، قال موكوينا في مؤتمر صحفي أثناء تقديمه كمدرب جديد للوداد "سعيد بقيادة ناد كبير مثل الوداد، أعرف الفريق جيدا بعدما واجهته في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "سنلتقي باللاعبين قريبا. حظيت باستقبال رائع وحب كبير من الجمهور الودادي، سنتطور معا ونكون الأفضل".

وأكمل: "سنبدأ العمل وسنحاول الاستعداد لمونديال الأندية (2025). أنا هنا لأفوز في كل مباراة، هذا طموحنا جميعا".

وكان موكوينا قد رحل عن صن داونز الجنوب إفريقي مؤخرا بعد أن قضى موسمين ناجحين مع الفريق.

وبدأ موكوينا مسيرته التدريبية عام 2014 حيث تواجد في الجهاز الفني المساعد لبيتسو موسيماني في صن داونز، ثم خاض تجارب مماثلة مع أورلاندو بايرتس وشيبا يونايتد، قبل أن يعود كمدير فني لصن داونز في عام 2022، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي العام الماضي على حساب الوداد بالذات.

المصدر: وكالات