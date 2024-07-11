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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:40 GMT

    بايرن ميونخ يضم البرتغالي بالينيا من فولهام

    انتقل لاعب الوسط البرتغالي الدولي جواو بالينيا من صفوف فولهام الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أعلن النادي البافاري اليوم الخميس.

    بايرن ميونخ يضم البرتغالي بالينيا من فولهام

    وقال النادي البافاري إن بالينيا انضم إلى بايرن مقابل رسوم تبلغ حوالي 50 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2028.

    ومن جانبه، صرح المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، بأن "بايرن ميونخ كان يسعى بشدة لضم بالينيا حتى الصيف الماضي، وهذا صحيح. كان من المهم ألا نفقد التواصل أبدا. أراد جواو حقا القدوم إلى بايرن، ونحن بحاجة إلى لاعبين مثل هؤلاء. إنه لبنة مهمة لمستقبلنا".

    ويعد بالينيا (31 عاما) الذي ساعد البرتغال في الوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2024، ثالث تعاقد جديد يتم تأكيده في بايرن منذ تعيين فينسنت كومباني مدربا للفريق في مايو الماضي، بعد مدافع شتوتغارت هيروكي إيتو، ومهاجم كريستال بالاس مايكل أوليس.

    ويسعى بايرن لتدعيم صفوفه بلاعبين من الطراز العالمي استعدادا للموسم الجديد بعد فترة عصيبة عاشها في الموسم الماضي، حيث خسر الفريق لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وخرج مبكرا من كأس ألمانيا ومن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

    المصدر: وكالات

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